Во ФСИН опровергли информацию об этапировании Ефремова в Москву

Пресс-служба Мосгорсуда /

Белгородское управление ФСИН опровергло сообщения об этапировании Ефремова в Москву для следственных действий.

Соответсвующую информацию об этапировании актера опубликовали в СМИ. Также появились сведения, что актера отпустили под домашний арест. Однако в ведомстве заявили, что осужденный находится в том же исправительном учреждении в Белгородской области.

Летом прошлого года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и врезался в фургон "Лада". Водитель грузовика Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице. Мосгорсуд приговорил Ефремова к 7,5 года заключения.