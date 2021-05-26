Россиянам напомнили о мерах безопасности для предотвращения падения ребенка из окна

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Окна представляют огромную опасность для детей. О том, как обезопасить их от падения, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Если в доме находится маленький ребенок, обеспечить его безопасность при открытых окнах могут только специальные замки. В случае их отсутствия родители рискуют жизнью детей, даже если за ними следит десять нянь, объяснила Мишонова в беседе с сайтом 360tv.ru.

Кроме того, стоит помнить и о других мерах безопасности. Например, при наличии ребенка в доме от подоконников следует убирать мебель, чтобы малыш не мог залезть на окно. Также важно понимать, что москитные сетки не обеспечивают должную защиту от падения.