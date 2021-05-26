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Захарова назвала снятие флага России на ЧМ в Латвии неприкрытым неуважением

Политика
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Захарова назвала снятие флага России на ЧМ в Латвии неприкрытым неуважением
mid.ru  / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Инцидент с флагом РФ на чемпионате мира по хоккею в Латвии является неприкрытым неуважением к государственной символике. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала замену российского флага в Риге. Власти Латвии убрали его и заменили на знамя Олимпийского комитета РФ. По словам Захаровой, российская сторона предприняла соответствующие демарши в Москве и Риге. МИД указал на пагубность таких провокационных шагов для выстраивания диалога между странами.

#захарова #латвия #мид #флаг
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