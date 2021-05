В Техасе вооруженные мачете бомжи создали свое государство

В городе Остин, штат Техас, бездомные граждане объявили о создании автономной зоны на прилегающей к зданию городской мэрии территории. Активисты разбили палаточный лагерь, учредили правительство и обзавелись собственной службой безопасности — охрана носит мачете и бронежилеты, сообщает канадское издание The Post Millennial.

Протест разгорелся после того, как жители Остина проголосовали за запрет размещения кемпингов на общественных землях города. Новый закон разозлил бездомных и они пришли к мэрии выразить свое негодование.

Горожане неоднократно жаловались мэрии на произвол «новой автономии» и грязь от проживающих в палатках, однако городские власти не принимают никаких мер, чтобы не «ущемлять права протестующих на свободу слова».

Please email and call city council about what happened to me (again) today. Link to email council: https://t.co/EK14LDaboQ #atxcouncil #txlege pic.twitter.com/Kx44joWbRY