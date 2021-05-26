В Техасе вооруженные мачете бомжи создали свое государство

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В городе Остин, штат Техас, бездомные граждане объявили о создании автономной зоны на прилегающей к зданию городской мэрии территории. Активисты разбили палаточный лагерь, учредили правительство и обзавелись собственной службой безопасности — охрана носит мачете и бронежилеты, сообщает канадское издание The Post Millennial.

Протест разгорелся после того, как жители Остина проголосовали за запрет размещения кемпингов на общественных землях города. Новый закон разозлил бездомных и они пришли к мэрии выразить свое негодование.

Prt Scr. The Liberty Broadcast. / The Liberty Broadcast

Горожане неоднократно жаловались мэрии на произвол «новой автономии» и грязь от проживающих в палатках, однако городские власти не принимают никаких мер, чтобы не «ущемлять права протестующих на свободу слова».

«Сегодня уже второй раз, когда я выходила из мэрии — меня оскорбляли и кричали вслед всяческие непристойности. Один из мужчин был вооружен металлической трубой <...> Я не чувствую себя в безопасности, а это значит, что другие тоже не чувствуют себя в безопасности», — сообщила член городского совета Келли в Twitter.

Please email and call city council about what happened to me (again) today. Link to email council: https://t.co/EK14LDaboQ #atxcouncil #txlege pic.twitter.com/Kx44joWbRY — Mackenzie Kelly ❗️ (@mkelly007) May 25, 2021

Сотрудница службы безопасности автономной зоны, а также местная звезда роликов Триша Инглиш заявила, что готова к бою с властями, а также к убийству полицейского.

«Ты знаешь, что я буду делать? Я буду сопротивляться. Если мне придется убить полицейского, прежде чем они убьют меня, ты чертовски хорошо знаешь, что я убью полицейского», — сказала Инглиш в видео.

Инглиш добавила, что «у нас здесь целая команда безопасности», которая осуществляет постоянное, круглосуточное наблюдение.

Мэр города Стив Адлер, который является демократом и ярым сторонником сокращения бюджета полиции, также отказывается принимать жесткие меры, несмотря на многочисленные просьбы местных жителей.

Ранее активисту движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Марку Донсу, который призывает к упразднению полиции и ругает капитализм, городские власти Сиэтла предложили стать гендиректором в региональном управлении по делам бездомных с зарплатой в $11 тысяч.