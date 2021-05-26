Лукашенко призвал не допустить развязывания против Белоруссии «горячей войны»

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели ведут против государства гибридную войну.

Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в среду, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Мы не позволим террористам и экстремистам манипулировать нами. Мы должны сохранить свою страну и передать [ее] своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", — заявил президент.

По его словам, ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске характеризует отношения с Западом. Он обратился ко всему мировому сообществу, заявив о бессмысленности действий по расшатыванию Белоруссии. Белорусский лидер в рамках своего выступления призвал не допустить развязывания против страны "горячей войны", отметив, что против государства уже ведется гибридная война.