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Башар Асад проголосовал на выборах президента Сирии

Политика
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Башар Асад проголосовал на выборах президента Сирии
twitter.com  / @Presidency_Sy

Президент Сирии Башар Асад отдал свой голос на выборах главы государства. Об этом сообщили журналисты.

Глава Сирийской Арабской Республики проголосовал на президентских выборах, которые начались в 7:00 по местному времени. Башар Асад находится у власти с 2000 года. Более 12 тысяч избирательных участков работают по всей стране. Сирийцы могут проголосовать до 19:00. Однако выборы могут продлиться на пять часов в случае необходимости, пишет РИА Новости.

По данным МВД, более 18 миллионов граждан Сирии имеют право голоса в республике и за ее пределами. Речь идет о территориях, не захваченных террористами.

#сирия #асад #выборы
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