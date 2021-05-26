Лукашенко назвал законной посадку самолета Ryanair в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об экстренной посадке в минском аэропорту самолета компании Ryanair, в котором находились Роман Протасевич и София Сапега.

Александр Лукашенко 26 мая заявил, что сообщение о минировании лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, в котором находились один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и гражданка России София Сапега, поступило из Швейцарии.

Он убежден, что действовал "законно", защищая людей от угрозы по всем международным правилам. Более того, в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления Лукашенко подчеркнул, что информация о принуждении лайнера к к посадке истребителем МиГ-29 является "абсолютной ложью".

Летевший из столицы Греции в Вильнюс самолет экстренно сел в Минске 23 мая. Находившемуся на его борту Протасевичу, против которого возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам, может грозить до 15 лет тюрьмы.