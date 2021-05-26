В Якутии убрали слово «обязательная» из пресс-релиза о вакцинации жителей

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Пресс-релиз службы правительства Якутии об обеспечении вакцинации жителей республики от COVID-19 отредактировали, убрав слово "обязательная".

Глава республики Якутия Айсен Николаев объявил о проведении масштабной вакцинации на заседании оперштаба, которое прошло 25 мая. Он сообщил, что 19 мая вышло соответствующее постановление от главного санитарного врача.

В исправленном варианте релиза сообщается, что главной задачей органов государственной власти является "обеспечение массовой вакцинации якутян". При этом при редактировании убрали слово "обязательная".

Ранее главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева заявила, что жители региона смогут оформить письменный отказ от прохождения вакцинации. Она добавила, что отсутствие сделанной прививки без противопоказаний, медицинских отводов или без письменно оформленного отказа может повлечь штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.