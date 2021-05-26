Стало известно о рецидиве онкологии у Анастасии Заворотнюк

Агентство городских новостей Москва /

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком головного мозга. Стало известно, что у знаменитости произошел рецидив онкозаболевания.

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с агрессивной формой рака головного мозга. Несколько месяцев назад в Сети появилась информация, что актриса пошла на поправку, но накануне появились тревожные слухи.

Как рассказали люди из окружения артистки, не так давно ей снова стало плохо. Сообщается, что онкологическое заболевание, которое находилось в стадии ремиссии, вернулось. Как оказалось, звезда сериала "Моя прекрасная няня", плавая в бассейне, внезапно почувствовала головокружение. Медики мгновенно обследовали пациентку и вынесли свой вердикт — рецидив рака.

Несмотря на это, доктора продолжают бороться за жизнь Заворотнюк. Ранее супругу артистки Петру Чернышеву предлагали прибегнуть к новой разработке — вакцине, которая способна убить раковое образование, сообщает kp.ru.