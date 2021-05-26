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Лукашенко призвал сотрудничавшие с Протасевичем спецслужбы к ответу

Общество
  /   Обновлено: 26 мая 2021 10:50 54

Лукашенко призвал сотрудничавшие с Протасевичем спецслужбы к ответу
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил посадку самолета в Минске нахождением на борту террориста, о котором "знали далеко за пределами страны".

Вспоминая протесты, которые охватили страну в 2020 году, белорусский лидер отметил, что ни одна страна в мире не сталкивалась "с таким многоплановым, многоуровневым террором". Отвечая на вопрос журналистов об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске, он заявил, что действовал законно, и призвал западные спецслужбы к ответу.

"В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Беларуси. Пусть западные защитники ответят, на какие спецслужбы работали двое задержанных?" — сказал государственный лидер.

В заключение он отметил, что сообщение о минировании гражданского лайнера поступило из Швейцарии. Он также акцентировал внимание на том, что на Западе отказались участвовать в расследовании случившегося.

#минск #самолет #лукашенко
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