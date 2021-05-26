В медиацентре «Патриот» обсудят, кто и как спасает морских млекопитающих в России

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Петербург этой весной переживает нашествие тюленей. В разных частях города находят истощенных детенышей балтийской нерпы.

Малышей экстренно направляют в реабилитационный центр. А все погибшие животные, как правило, — самцы, достигшие возраста трех-четырех лет. По неопытности они попадают в сети, которые расставляют рыбаки в период ловли корюшки.

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" обсудят, кто и как занимается спасением морских млекопитающих в России, и как рыболовецкий промысел сказывается на экологическом состоянии региона. Главным гостем станет директор "Фонда друзей балтийской нерпы" Вячеслав Алексеев.

Мероприятие состоится 26 мая в 12:00, сообщает Федеральное агентство новостей. Прямой эфир любой желающий может посмотреть по ссылке.