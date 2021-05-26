Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В медиацентре "Патриот" обсудят, кто и как спасает морских млекопитающих в России

Общество
93

В медиацентре «Патриот» обсудят, кто и как спасает морских млекопитающих в России
pixabay.com  / 

Петербург этой весной переживает нашествие тюленей. В разных частях города находят истощенных детенышей балтийской нерпы.

Малышей экстренно направляют в реабилитационный центр. А все погибшие животные, как правило, — самцы, достигшие возраста трех-четырех лет. По неопытности они попадают в сети, которые расставляют рыбаки в период ловли корюшки.

В пресс-центре Медиагруппы "Патриот" обсудят, кто и как занимается спасением морских млекопитающих в России, и как рыболовецкий промысел сказывается на экологическом состоянии региона. Главным гостем станет директор "Фонда друзей балтийской нерпы" Вячеслав Алексеев.

Мероприятие состоится 26 мая в 12:00, сообщает Федеральное агентство новостей. Прямой эфир любой желающий может посмотреть по ссылке.

#петербург #тюлени #медиагруппа патриот #балтийская нерпа
Россиянам напомнили о мерах безопасности для предотвращения падения ребенка из окна
Россиянам напомнили о мерах безопасности для предотвращения падения ребенка из окна
Общество
11:30 | 26 мая
Лукашенко анонсировал открытый и демократичный референдум по конституции
Лукашенко анонсировал открытый и демократичный референдум по конституции
Политика
11:27 | 26 мая
Спикер Госдумы Володин призвал не обижать Россию
Спикер Госдумы Володин призвал не обижать Россию
Россия
11:25 | 26 мая