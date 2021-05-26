Мэр Череповца объяснил отказ вводить бонусы за прививку от коронавируса

Невские Новости / Надежда Дроздова

Власти Череповца не собираются перенимать опыт других городов России по поощрению жителей, поставивших прививку от коронавируса. Как заявил корреспонденту «Политики Сегодня» мэр Череповца Вадим Германов, дополнительно стимулировать горожан не нужно, иначе есть риск обратного эффекта. По оценке Германова, вакцинация идет хорошими темпами.

«Каждый день прививки у нас ставят 500–700 человек. В городе на сегодня привито более 30 тысяч (население Череповца — 314 834 - прим.ред). Я считаю, что это хорошая цифра. Как мотивируем? Только методом убеждения. Мы не может заставить. Чем больше будешь насаждать, тем сильнее будет протест. Поэтому только методом убеждения», — говорит Германов.

vk.com / Вадим Германов

По оценке градоначальника, Череповец достойно пережил пик пандемии, хотя первое время выдалось тревожным: локдаун в городе, где сосредоточены металлургические предприятия непрерывного производства, вводить нельзя.

«Когда все начиналось, было немножко страшно, все думали про промышленные предприятия: как они будут работать? Потому что их нельзя останавливать. Всех, кого можно было оставить дома, переводили на удаленку. В основном управленцев. Сейчас большинство вернулось к обычному графику. Так что справились достойно», — делится мэр Череповца.

И признается, что немалую роль в урегулировании ситуации сыграло его знание производства изнутри: Германов прошел путь от обычного мастера на заводе до директора Череповецкого металлургического комбината.

«Это очень помогло принимать решения в необычной ситуации: быстро собираешь штаб, быстро выслушиваешь специалистов. Находятся правильные решения. Например, закрывали город, вводили мини-локдауны. Плюс мудрые руководители наших предприятий. Решения были не сверху, что называется. Не потому, что кто-то сказал, они были приняты коллегиально. Поэтому легко выполняются», — уверен Вадим Германов.

По словам градоначальника, сейчас в Череповце ежедневно регистрируется около 15 новых случаев заболевания COVID-19, в моногоспитале находится 120 пациентов.

С весны 2020 года в Вологодской области заболели 45 071 человек. Скончались 1026.