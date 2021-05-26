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Лукашенко оценил высылку латвийских дипломатов

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 10:38 79

Лукашенко оценил высылку латвийских дипломатов
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение о высылке сотрудников посольства Латвии.

По его словам, в этой ситуации Белоруссия поступила, как подобает суверенному государству. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед местными парламентариями.

"Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство", — сказал он.

Ранее стало известно, что Латвия приняла решение выслать посла и всех дипломатов Белоруссии. Такой шаг стал реакцией Риги на аналогичные меры Минска.

#латвия #дипломаты #лукашенко
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