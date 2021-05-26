Лукашенко оценил высылку латвийских дипломатов

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение о высылке сотрудников посольства Латвии.
По его словам, в этой ситуации Белоруссия поступила, как подобает суверенному государству. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед местными парламентариями.
"Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство", — сказал он.
Ранее стало известно, что Латвия приняла решение выслать посла и всех дипломатов Белоруссии. Такой шаг стал реакцией Риги на аналогичные меры Минска.