Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

"Валютная дыра" в российской банковской системе составила 15 млрд долларов

Экономика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 10:42 74

«Валютная дыра» в российской банковской системе составила 15 млрд долларов
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Разница между валютными активами и обязательствами банков достигла исторического максимума.

Российские банки продемонстрировали рекордные отрицательные валютные активы, следует из данных, опубликованных Центробанком. Разница между валютными активами российских кредитных организаций и их валютными обязательствами составила 15 млрд рублей на 1 мая, что стало историческим максимумом.

По существу, банки ставят на укрепление рубля, делает вывод начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, пишет РИА Новости. Отмечается, что отрицательные активы образовались в ноябре минувшего года и стабильно росли вплоть до мая. Так, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 млрд долларов, тогда как население хранит в иностранной валюте 91,3 млрд долларов.

#банки #валюта #Баланс
Россиянам напомнили о мерах безопасности для предотвращения падения ребенка из окна
Россиянам напомнили о мерах безопасности для предотвращения падения ребенка из окна
Общество
11:30 | 26 мая
Лукашенко анонсировал открытый и демократичный референдум по конституции
Лукашенко анонсировал открытый и демократичный референдум по конституции
Политика
11:27 | 26 мая
Спикер Госдумы Володин призвал не обижать Россию
Спикер Госдумы Володин призвал не обижать Россию
Россия
11:25 | 26 мая