«Валютная дыра» в российской банковской системе составила 15 млрд долларов

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Разница между валютными активами и обязательствами банков достигла исторического максимума.

Российские банки продемонстрировали рекордные отрицательные валютные активы, следует из данных, опубликованных Центробанком. Разница между валютными активами российских кредитных организаций и их валютными обязательствами составила 15 млрд рублей на 1 мая, что стало историческим максимумом.

По существу, банки ставят на укрепление рубля, делает вывод начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, пишет РИА Новости. Отмечается, что отрицательные активы образовались в ноябре минувшего года и стабильно росли вплоть до мая. Так, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 млрд долларов, тогда как население хранит в иностранной валюте 91,3 млрд долларов.