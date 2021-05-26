Храм на северо-востоке США подвергся вооруженному нападению

Global Look Press / Bryan Smith

Церковь в Рочестере расстреляли накануне вечером. Храм буквально изрешетили пулями, в результате чего по меньшей мере одна прихожанка была ранена.

Вооруженной атаке подверглась церковь Эбенезера в Рочестере в штате Нью-Йорк. Как оказалось, неизвестный устроил у храма стрельбу. В результате случившегося была ранена по меньшей мере одна прихожанка, сообщает The Fox News.

По словам полицейских, стрельба произошла в районе 20:00 по местному времени, когда в храме практически никого не было. Сотрудники полиции немедленно приехали на место происшествия и обследовали его. По версии следствия, стрелявший точно находился снаружи здания, а вот пострадавшая женщина оказалась внутри.

Как потом рассказали врачи, ранение получила 47-летняя местная жительница, личность которой пока не установлена. Американку доставили в больницу на машине скорой помощи. В рапорте медиков говорится о том, что полученные ею травмы не представляют угрозы для жизни.

Известно, что само здание церкви злоумышленник также обстрелял. В настоящий момент неясен как мотив преступника, так и информация о непосредственных подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается. Всех, кто располагает какой-либо информацией, полиция просила обратиться в экстренные службы.