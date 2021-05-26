Белорусский политолог Дзермант объяснил, от чего зависит будущее Медведчука

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Будущее оппозиционера Виктора Медведчука зависит от личной позиции самого преследуемого. Об этом высказался белорусский политолог Алексей Дзермант.

Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" отправили под домашний арест на Украине. Медведчука обвиняют в "государственной измене" и "посягательстве на нарушение обычаев войны". Дзермант указал на тревожные тенденции.

"В такой ситуации браться предсказывать судьбу любого человека в принципе невозможно", — подчеркнул политолог.

По его словам, Медведчук ведет опасную игру с украинской властью. Однако это может привести к тому, что оппозиционер станет более популярной фигурой после "наезда" Киева, резюмировал Дзермант в интервью изданию "Украина.ру".

В столице Незалежной 21 мая начались столкновения между националистами и сторонниками Медведчука, пишет сайт 360tv.ru. Люди собрались около здания апелляционного суда.