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Лукашенко заявил о начале "удушения" Белоруссии

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 10:31 80

Лукашенко заявил о начале «удушения» Белоруссии
president.gov.by  / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ситуацию, сложившуюся вокруг республики.

По его словам, недоброжелатели Белоруссии сменили тактику по дестабилизации обстановки в регионе. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед местными парламентариями.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий", — сказала он.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил разочарование в связи с реакцией ЕС на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Бывший чиновник отметил, что действия Брюсселя должны быть более жесткими.

#белоруссия #парламент #лукашенко
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