Лукашенко заявил о начале «удушения» Белоруссии

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил ситуацию, сложившуюся вокруг республики.

По его словам, недоброжелатели Белоруссии сменили тактику по дестабилизации обстановки в регионе. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления перед местными парламентариями.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий", — сказала он.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил разочарование в связи с реакцией ЕС на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Бывший чиновник отметил, что действия Брюсселя должны быть более жесткими.