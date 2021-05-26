Ефремова временно привезли в Москву для дачи показаний

Кадр из сериала «Полёт» /

Актера театра и кино Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года тюрьмы из-за смертельной аварии в центре Москвы, привезли в столицу. Его на время отпустили домой.

Артист вернулся в Москву для дачи показаний по делу о запрещенных веществах. В нем он проходит как свидетель. Источник издания kp.ru Владимир Мисюров рассказал, что на время следственных действий Ефремову разрешили находиться у себя дома. Кроме того, ему позволили выходить на прогулки в радиусе одного километра.

Эту информацию также подтверждают некоторые знакомые артиста. К такому выводу можно прийти также потому, что Ефремову отправляли письма по системе ФСИН, однако все они вернулись. Это значит, что в настоящий момент актер находится не в колонии.