Особенности подготовки школьников к ЕГЭ обсудят в медиацентре «Патриот»

pixabay.com /

Пресс-конференция, посвященная психологической подготовке школьников к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

ЕГЭ в этом году начнется с 31 мая, а заключительные экзамены запланированы на 17 июля. Те выпускники, которые не захотели поступать в вузы, должны сдать только русский язык и математику, пишет Федеральное агентство новостей.

В ходе пресс-конференции специалисты расскажут, сколько времени необходимо уделять подготовке к ЕГЭ и как должны вести себя родители в этот непростой период. На эти и другие вопросы ответят доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева и директор школы №102 Выборгского района Петербурга Ольга Ципляева.

Мероприятие состоится 26 мая в 11:00. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.