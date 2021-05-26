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Особенности подготовки школьников к ЕГЭ обсудят в медиацентре "Патриот"

Общество
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Особенности подготовки школьников к ЕГЭ обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

Пресс-конференция, посвященная психологической подготовке школьников к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

ЕГЭ в этом году начнется с 31 мая, а заключительные экзамены запланированы на 17 июля. Те выпускники, которые не захотели поступать в вузы, должны сдать только русский язык и математику, пишет Федеральное агентство новостей.

В ходе пресс-конференции специалисты расскажут, сколько времени необходимо уделять подготовке к ЕГЭ и как должны вести себя родители в этот непростой период. На эти и другие вопросы ответят доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева и директор школы №102 Выборгского района Петербурга Ольга Ципляева.

Мероприятие состоится 26 мая в 11:00. Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

#подготовка #егэ #медиагруппа патриот
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