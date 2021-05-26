Грядущий саммит Путина и Байдена назвали встречей «без мяса»

flickr.com / European Parliament

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдет формально, считает бывший сотрудник ЦРУ Раэймонд Макговерн.

По его мнению, российский лидер поднимет стратегические вопросы в личном разговоре с главой Белого дома. Также главы государств могут затронуть тему климатических изменений, добавил экс-агент.

"Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце", — сказал Макговерн.

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что саммит двух лидеров состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча глав государств после избрания Байдена президентом США.