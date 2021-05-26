Спикер Госдумы Володин призвал не обижать Россию

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 25 мая заявил, что Россия — это единственный «островок демократии и свободы».

«Мы говорим о том, что у нас нет демократии? И мы говорим, что у нас нет свободы? И мы говорим, что у нас кого-то обижают? Коллеги, это последний остров демократии и свободы. И мы на этом острове! <...> Давайте прекращать вот эти все разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит. <…> Коллеги, гордиться своей страной должны, гордиться. Страну обижать нельзя, она у нас одна», — сообщил Володин.

Председатель нижней палаты сделал такое заявление в ответ на критику нового законопроекта о запрете всем причастным к экстремизму участвовать в выборах со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова. По мнению парламентария, закон «нарушит права» граждан и «в нормальных странах это не делается».

Володин парировал, напомнив коллеге о событиях 6-го января, когда сторонники республиканца Дональда Трампа ворвались в здание вашингтонского Капитолия.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

«500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы. Им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение. И их обвинили по статье "внутренний терроризм". И мы говорим о том, что у нас нет демократии», — заявил Володин.

Ранее депутаты приняли во втором чтении проект закона о запрете лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться на любые выборные должности, в том числе в Госдуму.