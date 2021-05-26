Озвучены подробности дела о хищении более млрд рублей у Роскосмоса

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Следственные действия по уголовному делу о хищении более чем млрд рублей при поставках для научно-энергетического модуля МКС завершены главным управлением СК по Московской области.

Обвиняемым по делу проходит в том числе экс-гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев. Похищенная сумма была отмыта в Гонконге и ОАЭ, там приобретались комплектующие модуля, сообщает "Коммерсантъ". Дело было возбуждено 17 октября 2019 года.

Из материалов СК следует, что в конце 2012 года Федеральное космическое агентство и ОАО "РКК "Энергия" заключили госконтракт на "создание научно-энергетического модуля", сумма сделки равнялась 15,5 млрд рублей. При этом Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин и другие обвиняемые похитили бюджетные деньги в размере 1,72 млрд рублей обманным путем.