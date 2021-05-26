Нарышкин напомнил о важных исторических фактах

kremlin.ru / Администрация президента России

Ответственность за развязывание Второй мировой войны полостью лежит на руководстве нацистской Германии. Об этом сообщил глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что это было официально зафиксировано Нюрнбергским трибуналом. Кроме этого, Нарышкин напомнил, что данное решение не имеет срока давности.

"Если говорить о событиях ВОВ, то, на мой взгляд, есть темы и есть факты, по которым дискуссия не только непродуктивна, но и может быть даже порой кощунственна. Например, факт состоит в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии", — заявил глава исторического общества.

Нарышкин также решил напомнить о самых важных исторических фактах, например, что решающую роль в победе над нацистской Германией сыграл именно Советский Союз. Восточная Европа была освобождена Красной армией.

Однако Нарышкин считает, что есть темы, которые необходимо обязательно обсуждать, так как вскрываются новые факты.