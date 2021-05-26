Климкин назвал инцидент с самолетом Ryanair «воздушным пиратством»

mfa.gov.ua / пресс-служба министерства иностранных дел Украины

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин разочаровался тем, как Евросоюз отреагировал на ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Инцидент с авиалайнером является "воздушным пиратством", подчеркнул бывший украинский министр. По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко должен за это ответить.

"Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая русский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз", — написал Климкин в своем Twitter.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Евросоюз не обладает информацией о причастности России к инциденту с Ryanair.

Ранее авиакомпания AirBaltic заявила о приостановке полетов из Риги в Минск, передает сайт 360.tv.ru.