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Пропаганду наркотиков выявили в новых песнях рэпера Моргенштерна

Происшествия
  /   Обновлено: 26 мая 2021 09:52 62

Пропаганду наркотиков выявили в новых песнях рэпера Моргенштерна
instagram.com  / @morgen_shtern

Лига безопасности интернета выявила пропаганду запрещенных веществ в новых песнях рэпера Моргенштерна. Обращение уже направили в ГУНК МВД России. 

Пропаганду наркотиков нашли в песнях "Бебебе", "Ретро рейв" и "Ты ослеп". По словам директора организации Екатерины Мизулиной, по этим трекам уже прошла экспертиза, по результатам которой было составлено заявление в правоохранительные органы.

Лига безопасности интернета уже обращалась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел, сообщал сайт 360tv.ru. Жалоба поступила на песни "Розовое вино — 2" и "Family".

#Моргенштерн #пропаганда наркотиков #лига безопасности интернета
Пропаганду наркотиков выявили в новых песнях рэпера Моргенштерна
Пропаганду наркотиков выявили в новых песнях рэпера Моргенштерна
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