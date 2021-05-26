Пропаганду наркотиков выявили в новых песнях рэпера Моргенштерна

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Лига безопасности интернета выявила пропаганду запрещенных веществ в новых песнях рэпера Моргенштерна. Обращение уже направили в ГУНК МВД России.

Пропаганду наркотиков нашли в песнях "Бебебе", "Ретро рейв" и "Ты ослеп". По словам директора организации Екатерины Мизулиной, по этим трекам уже прошла экспертиза, по результатам которой было составлено заявление в правоохранительные органы.

Лига безопасности интернета уже обращалась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел, сообщал сайт 360tv.ru. Жалоба поступила на песни "Розовое вино — 2" и "Family".