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В США заявили о новой стратегии отношений с Афганистаном

Политика
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В США заявили о новой стратегии отношений с Афганистаном
pixabay.com  / 12019

США начали осуществлять новую стратегию по развитию отношений во всех правительственных областях с Афганистаном, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Теперь Вашингтон будет работать над расширением отношений с афганским правительством и силами безопасности. Речь идет о сотрудничестве в дипломатических и экономических направлениях, а также в сфере безопасности, добавил Кирби.

По его словам, американские военнослужащие не покидают Афганистан, поскольку в регионе по-прежнему сохраняются угрозы. Ранее сообщалось, что ВС США должны покинуть афганские территории к осени 2021 года.

#сша #пентагон #афганистан
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