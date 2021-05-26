В США заявили о новой стратегии отношений с Афганистаном

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США начали осуществлять новую стратегию по развитию отношений во всех правительственных областях с Афганистаном, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Теперь Вашингтон будет работать над расширением отношений с афганским правительством и силами безопасности. Речь идет о сотрудничестве в дипломатических и экономических направлениях, а также в сфере безопасности, добавил Кирби.

По его словам, американские военнослужащие не покидают Афганистан, поскольку в регионе по-прежнему сохраняются угрозы. Ранее сообщалось, что ВС США должны покинуть афганские территории к осени 2021 года.