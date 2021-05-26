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В ФАС рассказали о намерении ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

Экономика
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В ФАС рассказали о намерении ввести эталонные тарифы на теплоснабжение
fas.gov.ru  / Федеральная Антимонопольная Служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, который изменит принцип формирования цен на теплоснабжение.

Проект могут представить уже в июне 2021 года, сообщил замглавы ведомства Виталий Королевв беседе с изданием "Известия".

"Принимая во внимание высокую важность исполнения поручения президента по переходу на эталоны, служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе в теплоснабжении", — отметил он.

Эталонная система предполагает иной подход к формированию цен на рынке. При нем тарифы должны определяться по среднему уровню расходов компаний в определенном сегменте. Это позволяет не учитывать параметры конкретной организации, которые могут оказаться необоснованно завышенными.

#тарифы #фас #антимонопольная служба #теплоснабжение #эталонная система
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