В ФАС рассказали о намерении ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

fas.gov.ru / Федеральная Антимонопольная Служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, который изменит принцип формирования цен на теплоснабжение.

Проект могут представить уже в июне 2021 года, сообщил замглавы ведомства Виталий Королевв беседе с изданием "Известия".

"Принимая во внимание высокую важность исполнения поручения президента по переходу на эталоны, служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе в теплоснабжении", — отметил он.

Эталонная система предполагает иной подход к формированию цен на рынке. При нем тарифы должны определяться по среднему уровню расходов компаний в определенном сегменте. Это позволяет не учитывать параметры конкретной организации, которые могут оказаться необоснованно завышенными.