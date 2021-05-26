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Врач Малышев рассказал подробности о врожденном иммунитете к коронавирусу

Общество
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Врач Малышев рассказал подробности о врожденном иммунитете к коронавирусу
pixabay.com  / 

Теоретически возможно, что у человека может быть иммунитет только к одному штамму коронавируса, а к другому — нет, рассказал врач Николай Малышев.

Он отметил, что врожденный иммунитет есть не только к коронавирусу, но и ряду других инфекций. Врач-инфекционист раскрыл подробности о врожденном иммунитете.

"Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания. Индивидуально это все возможно, теоретически все возможно", — сказал врач-инфекционист в разговоре с РИА Новости.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов ранее объявил, что в России не было зафиксировано повторных случаев заболевания коронавирусом, которые были вызваны одним штаммом.

#малышев #иммунитет #коронавирус
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