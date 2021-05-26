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Депутат польского парламента Кристиан Каминьский констатировал, что Варшава поставила интересы Киева выше своих. Поэтому упустила шанс выгодного сотрудничества с Москвой.

По словам парламентария, в центре внимания Варшавы 20 лет назад были интересы не Польши, а Украины. Политик считает, что если бы в прошлом польские чиновники вели другую политику, то у Москвы и Варшавы могло образоваться взаимовыгодное сотрудничество.

"Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря?" — сказал Каминьский в беседе с изданием Defence 24.

В настоящее время Польша видит, к чему привело абсурдное желание приравнять интересы Украины к польским.

В отношениях между Россией и Польшей прослеживается напряженность. На территории страны, в частности, сносят памятники советским воинам-освободителям. Москва резко оценивает бездействие польских чиновников по отношению к произволу.