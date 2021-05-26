Избирательные участки на выборах президента открылись в Сирии

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

Голосование на выборах президента началось в Сирии. Избирательные участки начали свою работу в 07:00 и закроются в 19:00.

Отдать свой голос за одного из трех кандидатов могут около 18 миллионов человек. Несколько миллионов из них находятся за пределами Сирии. Голосование за границей состоялось 20 мая.

Победитель президентских выборов будет руководить страной на протяжении семи лет. В этом году на должность главы государства претендуют нынешний сирийский лидер Башар Асад, Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и экс-депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

На выборах ожидается высокая явка, так как еще до начала голосования у избирательных участков начали собираться люди. Отвечать за безопасность во время избирательного процесса будут местные правоохранители.