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Завод "Медсинтез" приостановил работу над созданием вакцины "Урал"

Общество
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Завод «Медсинтез» приостановил работу над созданием вакцины «Урал»
pixabay.com  / 

Работа над российской вакциной от коронавирусной инфекции "Урал" была приостановлена из-за нерентабельности и дорогой стоимости проекта.

Об этом сообщил председатель совета директоров ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров. Компания решила приостановить работу над лекарственным препаратом, поскольку столкнулась со сложностями в производстве вакцины. В частности, причина кроется в масштабировании технологий, передает ТАСС.

"Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу", — заявил Петров.

При этом специалист отметил, что новая вакцина может справиться с проявлениями инфекционного заболевания. Однако процесс разработки препарата находится на этапе лабораторной технологии.

#урал #вакцина #коронавирус
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