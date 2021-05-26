Генконсул РФ озвучил вероятную причину столкновения судов у Хоккайдо

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Столкновение российского рыболовецкого судна "Амур" и японского корабля "Дай-хати Хокко-Мару" близ Хоккайдо могло произойти из-за сильного тумана, заявили в Генконсульстве РФ.

Инцидент случился примерно 00:00 по московскому времени в 23 километрах от порта города Момбецу. На борту японского судна находилось 5 человек, российского – 23 человека. Россияне смогли спасти рыбаков с "Дай-хати Хокко-Мару", однако состояние троих из них оценивалось как критическое. Позже стало известно, что пострадавшие скончались.

"Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну", — заявил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

По его словам, "Амур" на данный момент самостоятельно следует в Момбецу. С российской стороны пострадавших и жертв нет.