Чешская дипмиссия в Москве уволила 71 российского сотрудника

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Посольство Чехии в РФ уволило 71 российского работника из своего штата. Об этом сообщила представитель МИД республики Эва Давидова во вторник.

Сообщалось, что сокращение штата со стороны Чехии проходит на паритетных началах с Россией. Так, уволены были работники в московском посольстве, Чешском центре и Чешском доме.

"До конца мая будут уволены еще восемь местных работников, таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", — сообщила Давидова журналистам.

Также представитель чешского МИД заявила, что число остающихся российских работников составит 19 человек. Это сделано в соответствии с решением России.

В середине апреля Прага заявила о выдворении 18 членов российской дипмиссии из страны. Москва в ответ на это объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.