Жителей РФ предупредили о росте цен на дачи и загородные дома

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Частные дома, коттеджи, дачи могут подорожать на восемь-десять процентов. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов.

Рост цен на загородную недвижимость объясняется высоким спросом, дефицитом и подорожанием строительных материалов. Сейчас стоимость на частные дома и дачи увеличилась на 20% по сравнению с 2020 годом, передают "Известия".

На фоне массового интереса к загородной недвижимости в большинстве крупных городов страны наблюдается дефицит качественного и популярного предложения, заявил руководитель центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антон Сауков. В первом квартале текущего года спрос на покупку дач вырос на 24% в стране.