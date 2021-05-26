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Три человека находятся без сознания после столкновения двух кораблей у Хоккайдо

Происшествия
  /   Обновлено: 26 мая 2021 04:21 64

Три человека находятся без сознания после столкновения двух кораблей у Хоккайдо
pixabay.com  / 22563

Два судна столкнулись недалеко от острова Хоккайдо. На данный момент детали происшествия уточняются.

По меньшей мере три человека серьезно пострадали в результате инцидента, произошедшего в Японском море, сообщают СМИ. Столкновение произошло недалеко от города Момбецу, сообщила служба безопасности на море города Киото. Инцидент случился утром 26 мая.

Пять человек, которые находились на борту, спасены, однако трое из них находятся в критическом состоянии. Другие подробности произошедшего инциденты будут известны в ближайшее время.

#япония #чп #корабли
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