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Компания "Сухой" разработает однодвигательный истребитель-"невидимку"

Армия
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Компания «Сухой» разработает однодвигательный истребитель-«невидимку»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Первый однодвигательный легкий тактический истребитель появится в России. Работы над его созданием проводят инженеры компании "Сухой", входящей в объединение Ростеха.

Истребитель будет обладать сверхзвуковой скоростью и низкой радиолокационной заметностью. Информацию об этом сообщил источник ТАСС в авиастроительной сфере.

Взлетная масса истребителя будет достигать 18 тонн, а максимальная скорость полета составит свыше двух махов. Самолет получит улучшенную сверхманевренность и современные взлетно-посадочные характеристики. Последние будут достигнуты с помощью отклоняемого вектора тяги двигателя. Показатель тяговооруженности самолета составит не менее единицы.

#истребитель #ростех #вооружение рф
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