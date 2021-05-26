Компания «Сухой» разработает однодвигательный истребитель-«невидимку»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Первый однодвигательный легкий тактический истребитель появится в России. Работы над его созданием проводят инженеры компании "Сухой", входящей в объединение Ростеха.

Истребитель будет обладать сверхзвуковой скоростью и низкой радиолокационной заметностью. Информацию об этом сообщил источник ТАСС в авиастроительной сфере.

Взлетная масса истребителя будет достигать 18 тонн, а максимальная скорость полета составит свыше двух махов. Самолет получит улучшенную сверхманевренность и современные взлетно-посадочные характеристики. Последние будут достигнуты с помощью отклоняемого вектора тяги двигателя. Показатель тяговооруженности самолета составит не менее единицы.