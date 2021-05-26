Пушков предсказал тяжелые времена для США

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своих соцсетях прокомментировал последние новости об убийствах в США с применением огнестрельного оружия.

Политик в своем Telegram-канале предсказал США роковой век. По его словам, устойчивый баланс XX века серьезно пошатнулся и в 2020 году страна "слетела с катушек"

"Прежней Америки уже нет — от нее остался только миф, да и он сильно потускнел", — написал Пушков.

Так называемая "американская мечта" умирает на глазах и уже вряд ли когда-либо возродится. Страна с каждым годом все больше деградирует как политически, так и социально. Этот век может стать для США роковым, подытожил сенатор.