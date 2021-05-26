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Псаки указала на серьезную обеспокоенность Белого дома в отношении НЛО

Политика
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Псаки указала на серьезную обеспокоенность Белого дома в отношении НЛО
Prt Scr youtube.com/channel/Diya TV  / 

Вашингтон с исключительной серьезностью относится к вопросам о вероятном вторжении НЛО в свое воздушное пространство. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Американские власти проводят тщательное расследование любого подобного случая. Также пресс-секретарь признала, что Белый дом не проводит публичные обсуждения вероятного вреда и последствий, которые могут навлечь на страну НЛО.

"Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них", — заявила Псаки.

В апреле этого года Пентагон заявил, что над военным судном вблизи побережья Южной Калифорнии наблюдалось НЛО. Также власти подтвердили соответствующий видеоролик. Пресс-секретарь ведомства Сьюзан Гоф сообщила, что кадры станут фрагментами будущего расследования.

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