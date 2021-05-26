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Представители ВОЗ составили список самых полезных круп

Общество
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Представители ВОЗ составили список самых полезных круп
pixabay.com  / iira116

Некоторые крупы способны оказывать положительное влияние на здоровье кишечника. Дневной рацион человека должен состоять 40% такого продукта, сообщают представители ВОЗ.

Особое предпочтение нужно отдавать гречке, которая содержит медленные углеводы и антиоксиданты. Она способна предотвращать признаки старения организма и выводить излишки холестерина. Также специалисты посоветовали употреблять бурый рис. Он оказывает защитный эффект на кожу и сохраняет здоровье слизистых, передает РИА Новости.

Кроме того, в списке находится овсянка, которая обладает полезными витаминами и микроэлементами. Она улучшает состояние волос и понижает уровень сахара в крови. Подобное содержание полезных веществ находится в кукурузе. Крупа благотворно влияет на ЖКТ.

#воз #гречка #крупы
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