Представители ВОЗ составили список самых полезных круп

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Некоторые крупы способны оказывать положительное влияние на здоровье кишечника. Дневной рацион человека должен состоять 40% такого продукта, сообщают представители ВОЗ.

Особое предпочтение нужно отдавать гречке, которая содержит медленные углеводы и антиоксиданты. Она способна предотвращать признаки старения организма и выводить излишки холестерина. Также специалисты посоветовали употреблять бурый рис. Он оказывает защитный эффект на кожу и сохраняет здоровье слизистых, передает РИА Новости.

Кроме того, в списке находится овсянка, которая обладает полезными витаминами и микроэлементами. Она улучшает состояние волос и понижает уровень сахара в крови. Подобное содержание полезных веществ находится в кукурузе. Крупа благотворно влияет на ЖКТ.