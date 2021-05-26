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РЖД собирается отказаться от вагонов-ресторанов

Общество
  /   Обновлено: 26 мая 2021 01:57 90

РЖД собираются отказаться от вагонов-ресторанов
Федеральное агентство новостей  / Лашкин

Вагоны-рестораны, к которым сегодня привыкли россияне, могут исчезнуть. На смену придет очередная новинка.

Гендиректор холдинга РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания собирается придумать другое название и создать новую концепцию обслуживания в поездах. Он назвал это определенным типом быстрого питания.

"И мы хотели бы, чтобы в поездах это тоже можно было бы себе позволить", – сказал Белозеров.

Однако привычный вагон ресторан все-таки может сохраниться, например, в фирменных поездах. Слово "ресторан", по мнению гендиректора, ассоциируется с дороговизной. Более удачными понятиями могут стать "кафе" или "бистро". Пожелания пассажиров обычно зависят от маршрута следования и длительности поездки. При разработке новой концепции РЖД собирается учитывать именно эти нюансы.

#ржд #белозеров #вагон-ресторан
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