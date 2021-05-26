США признали невозможность остановки строительства «Северного потока — 2»

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Строительство "Северного потока — 2" будет неизбежно закончено, так как газопровод почти готов. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден в ходе брифинга.

Проект "Северный поток — 2" близок к реализации, в связи с чем введение санкций против него не принесет результатов, передает Bloomberg. Ограничительные меры могут негативно сказаться на отношениях США и Европы, заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом.

Российский проект "Северный поток — 2" предполагает возведение двух нитей газопровода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он пройдет от российского побережья через Балтийское море до Германии. Сейчас готовность проекта составляет 95 процентов.