Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

США признали невозможность остановки строительства "Северного потока — 2"

Политика
  /   Обновлено: 26 мая 2021 01:07 75

США признали невозможность остановки строительства «Северного потока — 2»
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

Строительство "Северного потока — 2" будет неизбежно закончено, так как газопровод почти готов. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден в ходе брифинга.

Проект "Северный поток — 2" близок к реализации, в связи с чем введение санкций против него не принесет результатов, передает Bloomberg. Ограничительные меры могут негативно сказаться на отношениях США и Европы, заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом.

Российский проект "Северный поток — 2" предполагает возведение двух нитей газопровода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Он пройдет от российского побережья через Балтийское море до Германии. Сейчас готовность проекта составляет 95 процентов.

#сша #байден #северный поток 2
Марков: Россия ужесточает свою позицию перед встречей Путина и Байдена
Марков: Россия ужесточает свою позицию перед встречей Путина и Байдена
Европа и США
02:03 | 26 мая
Представители ВОЗ составили список самых полезных круп
Представители ВОЗ составили список самых полезных круп
Общество
02:03 | 26 мая
РЖД собирается отказаться от вагонов-ресторанов
РЖД собирается отказаться от вагонов-ресторанов
Общество
01:47 | 26 мая