Радиолокационный модуль прошел испытания на поиск мелких целей в РФ

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Военные РФ испытали экономичный радиолокационный модуль, направленный на обнаружение мелких целей. Об этом рассказал замначальника войск ПВО и авиации ЗВО полковник Виктор Пигарев.

Тульское АО "Центральное конструкторское бюро аппаратостроения" создает радиотехнические комплексы и устройства. Оно создает модули и для войск противовоздушной обороны, передает "Красная звезда".

"Результатом работы стало создание экспериментального радиолокационного модуля с активной фазированной антенной решеткой станции обнаружения целей", — отметил Пигарев.

Радиолокационный модуль способен обнаружить мелкую цель в любых погодных условиях и передать информацию в единую сеть оповещения. Испытали устройство под Кингисеппом и Сертолово, на аэродромах Пушкин и Левашово. Все заявленные характеристики по поиску малоразмерных летательных аппаратов были подтверждены, подчеркнул Пигарев.