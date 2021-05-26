Онлайн-образование в ближайшее время может стать повсеместным на территории РФ

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Школьники России начали проявлять больший интерес к онлайн-образованию. В перспективе такой способ обучения может стать популярным по всей территории страны.

Такой прогноз высказал директор образовательной платформы Geekbrains Александр Волчек. По словам специалиста, многие люди стали присоединяться к процессу образования в формате онлайн, передают "Известия".

"Люди, которые были раньше активными в сфере онлайн-обучения, стали еще активнее. К ним присоединились те, кто не знал о такой возможности и заинтересовался впервые", — объяснил Волчек.

На сегодняшний момент возраст потребителя данной категории услуг варьируется от 18 до 65 лет.