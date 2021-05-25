Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Один из первых привитых от COVID-19 британцев Шекспир умер от инсульта

Происшествия
  /   Обновлено: 26 мая 2021 00:04 93

Один из первых привитых от COVID-19 британцев Шекспир умер от инсульта
Агенство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Житель Великобритании Уильям Шекспир ушел из жизни на 82-м году жизни от инсульта. Он был одним из первых, получивших прививку от коронавируса.

Уильям Шекспир привился препаратом Pfizer в декабре прошлого года в университетской больнице Ковентри. Его смерть не связана с последствиями вакцинации, передает издание Daily Mail.

"Господин Шекспир покинул свою жену Джой, двух взрослых сыновей и внуков", — написала подруга британца Джей Иннес.

Жена Уильяма Шекспира вспомнила, как ее супруг гордился прохождением вакцинации в числе первых людей. Ему доставляло удовольствие видеть новости об этом. Людей, с которыми он общался, мужчина призывал тоже сделать прививку.

#смерть #коронавирус #уильям шекспир
Онлайн-образование в ближайшее время может стать повсеместным на территории РФ
Онлайн-образование в ближайшее время может стать повсеместным на территории РФ
Общество
00:22 | 26 мая
Сатановский: Лукашенко переиграл Запад, в конце концов он заметет и Тихановскую
Сатановский: Лукашенко переиграл Запад, в конце концов он заметет и Тихановскую
Европа и США
00:06 | 26 мая
Один из первых привитых от COVID-19 британцев Шекспир умер от инсульта
Один из первых привитых от COVID-19 британцев Шекспир умер от инсульта
Происшествия
23:59 | 25 мая