Один из первых привитых от COVID-19 британцев Шекспир умер от инсульта

Агенство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Житель Великобритании Уильям Шекспир ушел из жизни на 82-м году жизни от инсульта. Он был одним из первых, получивших прививку от коронавируса.

Уильям Шекспир привился препаратом Pfizer в декабре прошлого года в университетской больнице Ковентри. Его смерть не связана с последствиями вакцинации, передает издание Daily Mail.

"Господин Шекспир покинул свою жену Джой, двух взрослых сыновей и внуков", — написала подруга британца Джей Иннес.

Жена Уильяма Шекспира вспомнила, как ее супруг гордился прохождением вакцинации в числе первых людей. Ему доставляло удовольствие видеть новости об этом. Людей, с которыми он общался, мужчина призывал тоже сделать прививку.