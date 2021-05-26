Рар: Евросоюз, введя ограничения против Минска, навредит сам себе

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Брюссель, введя запрет для белорусских авиакомпаний совершать полеты над территорией стран-членов Евросоюза, рассчитывает нанести Белоруссии финансово-экономический ущерб и таким образом наказать Минск за воскресный инцидент с самолетом Ryanair.

Однако сам Евросоюз пострадает от введенных ограничений гораздо сильнее, чем Белоруссия. Уверенность в этом в эфире интернет-канала «Украина.ру» высказал немецкий политолог Алексанр Рар.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стало сообщение о том, что на борту лайнера якобы находится взрывное устройство, которое, как сообщил позже белорусский президент Александр Лукашенко, поступило одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска.

В момент поступления сообщения об угрозе взрыва, самолет находился в воздушно пространстве Белоруссии, поэтому экипаж принял решение совершить посадку в Минске. В ходе проверки выяснилось, что сообщение о минировании было ложным. Однако при прохождении проверки среди пассажиров лайнера был обнаружен главный редактор экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который разыскивался в Белоруссии по обвинению в организации массовых беспорядков. Мужчину задержали, после чего лайнер вылетел в пункт назначения.

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В Европе произошедшее назвали актом «государственного терроризма». При этом Европарламент ввел запрет на полеты самолетов компании «Белавиа» над территорией стран ЕС, а также рекомендовал европейским авиаперевозчикам отказаться от полетов над территорией Белоруссии.

По мнению Александра Рара, эти меры приведут только к тому, что пострадают западные компании, так как Белоруссия имеет уникальное географическое положение, делающее ее критически важным звеном в транзите между Азией и Европой. Таким образом Минск в ответ на запрет авиасообщения может ограничить сухопутные перевозки, что сильно ударит по Европе.

«У Белоруссии уникальное географическое положение. Через нее идут не только рейсы между Европой и Азией, но и большие грузопотоки по железным дорогам и автострадам. Если это все закроется, в первую очередь будет страдать не Белоруссия, которая быстро сговорится с Россией, а западные компании. Им просто придется искать более дорогие альтернативные пути сообщения с Азией. Это все не так просто», — объяснил немецкий политолог.

Кроме того, Александр Рар обратил внимание и на социальную сторону европейских санкций. По словам эксперта, Евросоюз, в своей нацеленности наказать политическую верхушку Белоруссии нарушает собственные принципы защиты прав простых граждан, а в результате запрета на полеты белорусских самолетов над Европой пострадают именно простые белорусы, имеющие родственников заграницей.

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Таким образом, запрет на полеты также сплотит граждан Белоруссии вокруг президента Лукашенко и настроит их против Запада, уверен Рар.

«ЕС где-то что-то недодумал. Он должен был как-то ответить, иначе оказался бы абсолютно бессильным. Но при всем желании сильно и больно наказать Лукашенко ЕС этим своим шагом наказывает простых людей, граждан Белоруссии, которые сейчас застрянут в стране и не смогут ездить к родственникам на Запад», — подчеркнул немецкий политолог.

Напомним, ранее российскую журналистку Ольгу Скабееву возмутило предложение депутата литовского Сейма Айгарса Бикше, который решил, что достойным ответом на посадку самолета в Минске и задержание Романа Протасевича станет захват в заложники белорусской национальной команды по хоккею, которая находится в Риге на Чемпионате мира. Как заявил Бикше, взяв белорусских хоккеистов в заложники, Литва могла бы предложить Минску обменять их на «политических заключенных», находящихся в Белоруссии.

Как отметила Ольга Скабеева, это предложение является «эталонным примером европейской дипломатии».