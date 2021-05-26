Кедми: Лукашенко не уйдет с поста президента Белоруссии из-за Протасевича

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

История с посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием находившегося на борту Романа Протасевича, никак не отразится на политической судьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Такое мнение в комментарии информационному порталу «НьюИнформ» высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми.

Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 мая. Летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения об угрозе взрыва. В ходе проведенной проверки выяснилось, что сообщение о минировании лайнера было ложным, однако среди пассажиров находился главный редактор объявленного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, в отношении которого также в стране возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. В результате Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами, что вызвало шквал критики со стороны западных стран.

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая с августа 2020 года живет в Литве, заявила, что за неделю до данных событий встречалась с Романом Протасевичем в Греции, а назад в Латвию возвращалась тем же рейсом, которым позже воспользовался Протасевич.

По словам Тихановской, посадка самолета в Минске под предлогом угрозы взрыва, была операцией белорусских спецслужб, и произошедшее должно быть тщательно расследовано силами Международной организации гражданской авиации и авиакомпании Ryanair.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа призвал белорусские власти немедленно освободить задержанного Протасевича. Также литовский лидер выразил надежду на то, что Евросоюз и НАТО должным образом отреагируют на инцидент с «принуждением» гражданского самолета к вынужденной посадке в Минске.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Комментируя сложившуюся ситуацию, израильский эксперт Яков Кедми выразил уверенность в том, что арест Протасевича не приведет к тому, что Александр Лукашенко покинет пост президента Белоруссии.

«Почему он должен покинуть свой пост из-за этого? Формально был ордер на розыск и арест. И человека арестовали, — напомнил политолог. — Его арест не отличается от ордера на арест Сноудена и попыток арестовать его, как и от арестов других людей, на которых есть ордер, и которых подозревают в преступлениях».

Лукашенко останется президентом Белоруссии до того момента, пока не будет утверждена новая Конституция страны и названа дата новых президентских выборов, подчеркнул Кедми.

При этом эксперт отметил, что в новых выборах главы государства Лукашенко уже не станет принимать участия.