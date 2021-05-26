Марков: Россия ужесточает свою позицию перед встречей Путина и Байдена

Федеральное агентство новостей / kremlin.ru / Пресс-служба Кремля / flickr.com / Gage Skidmore

Москва в ситуации с посадкой самолета Ryanair с арестом главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича встала на сторону Белоруссии, и в знак поддержки президент РФ Владимир Путин 28 мая намерен встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Об этом на своих страницах в социальных сетях пишет российский политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков, который проанализировал шаги, которые предпринимает Россия в преддверии назначенной на июнь встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Первое, что сделала Москва - озвучила планы российского лидера встретится с президентом Белоруссии в ближайшие дни в Сочи.

Во-вторых, в отношении уже отбывающего наказание блогера Алексея Навального в России были открыты новые уголовные дела – по факту оскорбления судьи в ходе недавнего процесса, и по факту разворовывания денежных средств созданного Навальным же фонда.

В-третьих, Россия в апреле сорвала планы развязать в Донбассе новую войну, продемонстрировав свою готовность военным путем защитить проживающих в регионе граждан РФ. И именно после этого Соединенные Штаты выступили с инициативной провести двусторонний саммит на высшем уровне.

Prt Scr instagram.com / euronews (en español)

Помимо этого, успешно прошли встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, а также секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Но даже после этих встреч Москва еще не дала окончательного согласия на встречу двух президентов.

«Американцы просят о такой встрече. Москва вроде ведет переговоры. Но подчеркивает, что решение о встрече еще не принято, — отмечает Марков. — Все уверены, что Россия жаждет саммита с Байденом. И что Москва точно согласится, а только ломается, набивает цену».

При этом политолог считает, что Москва могла бы создать сенсацию, если бы она под каким-нибудь предлогом отказалась от проведения российско-американского саммита, заявив, например, что мероприятие недостаточно подготовлено. Кроме того, Россия могла бы отклонить предложения Вашингтона о встрече на высшем уровне под предлогом того, что США не сняли с российского союзника – Белоруссии – недуманные и противоречащие Уставу ООН санкционные меры.

Pr Scr youtube.com / 60 минут

Напомним, поздним вечером во вторник, 25 мая, Кремль подтвердил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут встречу 16 июня в Женеве.