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Онищенко высказался об идее ввести обязательную вакцинацию в Якутии

Общество
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Онищенко высказался об идее ввести обязательную вакцинацию в Якутии
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Власти Якутии решили ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился мнением на этот счет.

Прививки обяжут делать сотрудников компаний. Из-за отказа вакцинироваться могут не допустить к выполнению рабочих обязанностей. Позже из пресс-релиза правительства Якутии убрали слово "обязательная", которое вызвало недоумение в обществе.

"Это [обязательная вакциная — Прим. ред.] правильное решение для групп риска, а поскольку в Якутии одни торгаши, там это нужно в первую очередь", — заявил Онищенко в разговоре с "Политикой Сегодня".

В России доступны три препарата от коронавирусной инфекции – "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Всего в стране сделано 25 миллионов прививок, а свыше десяти миллионов человек полностью прошли курс вакцинации.

#онищенко #вакцинация #мнение
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