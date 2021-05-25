Онищенко высказался об идее ввести обязательную вакцинацию в Якутии

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Власти Якутии решили ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился мнением на этот счет.

Прививки обяжут делать сотрудников компаний. Из-за отказа вакцинироваться могут не допустить к выполнению рабочих обязанностей. Позже из пресс-релиза правительства Якутии убрали слово "обязательная", которое вызвало недоумение в обществе.

"Это [обязательная вакциная — Прим. ред.] правильное решение для групп риска, а поскольку в Якутии одни торгаши, там это нужно в первую очередь", — заявил Онищенко в разговоре с "Политикой Сегодня".

В России доступны три препарата от коронавирусной инфекции – "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Всего в стране сделано 25 миллионов прививок, а свыше десяти миллионов человек полностью прошли курс вакцинации.