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Компаниям Подмосковья назвали условие отказа от ПЦР-тестирования сотрудников

Общество
  /   Обновлено: 25 мая 2021 22:44 72

Компаниям Подмосковья назвали условие отказа от ПЦР-тестирования сотрудников
 / Невские Новости

Власти Подмосковья разрешили компаниям отказаться от ПЦР-тестирования сотрудников. Послабление станет возможным, если не менее 60% работников привились от COVID-19.

Изменения внесли в постановление губернатора региона Андрея Воробьева "О режиме повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции". Они вступают в силу с 25 мая. Если компания соблюдает условие, то ПЦР-тестирование каждые 15 дней станет необязательным.

Записаться на прививку можно в поликлиниках, МФЦ, по номеру 112 или через областной сайт госуслуг. В Подмосковье для жителей доступны три вакцины от COVID-19 – "Спутник V", "ЭпиВакКорона", и "КовиВак", передает сайт 360tv.ru.

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