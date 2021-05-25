Один человек стал жертвой ДТП в Новосибирской области

ФБА «Экономика сегодня» / Андрей Тюнников

Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с легковой машиной Toyota Corona Premio в Новосибирской области. В результате происшествия пострадали шесть человек, один скончался на месте.

ДТП произошло 25 мая, во второй половине дня, около 23:00 по местному времени. Водитель АвтоВАЗа направлялся в сторону Новосибирска. По неизвестным причинам машина выехала на встречную полосу и столкнулась с легковым автомобилем Toyota. Об этом сообщает ГУМВД Новосибирской области.

В результате дорожного происшествия от полученных травм скончалась пассажирка иномарки. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.